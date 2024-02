Efteling

Video: Efteling zet vier verliefde medewerkers in de schijnwerpers

In de Efteling bloeit regelmatig de liefde op. Niet alleen in sprookjesverhalen, maar ook op de werkvloer. Veel personeelsleden vonden hun partner tussen hun collega's. Ter gelegenheid van Valentijnsdag zette het attractiepark vier verliefde medewerkers in de schijnwerpers.

In een kort Instagram-filmpje komen twee stelletjes aan het woord. Allereerst verschijnt een koppel dat bijna tweeënhalf jaar samen is. De twee leerden elkaar kennen bij vakantiepark Bosrijk. Nu is één van hen werkzaam bij de afdeling evenementen.

Twee anderen, iets meer dan een jaar samen, troffen elkaar op het plein bij Max & Moritz. De video eindigt met een kus en een groet. De Efteling telt meer dan drieduizend medewerkers. Zo'n 90 procent daarvan werkt bij een attractie, een restaurant, een winkel, het theater of een verblijfsaccommodatie, de rest werkt op kantoor.