Efteling

Valentijnsdag: bootje van Efteling-attractie Fata Morgana in gebruik als love boat

Medewerkers van de Efteling zorgen vandaag voor romantische momenten in de attractie Fata Morgana. Eén van de veertien boten in de oosterse darkride is ter gelegenheid van Valentijnsdag omgedoopt tot een heuse love boat, compleet met versieringen.

Daarvoor werd bootje nummer veertien gekozen. Geen toeval, aangezien Valentijnsdag valt op 14 februari. Het vaartuig werd voorzien van kussens, rozen en oosterse tierelantijntjes. Als personeelsleden een koppel zien, kunnen ze de tortelduifjes vragen om samen in het liefdesbootje plaats te nemen.

Het is niet druk in het park: de wachttijd bedraagt momenteel tien minuten. Overigens moeten de stelletjes niet té comfortabel worden in een privéboot: de attractie beschikt over camerabewaking, dus werknemers kijken mee bij eventuele stiekeme activiteiten.



2016

Het is niet voor het eerst dat medewerkers van Fata Morgana zich van hun meest romantische kant laten zien. Acht jaar geleden, in 2016, werd bijvoorbeeld al een vergelijkbare actie georganiseerd.