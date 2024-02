Efteling

Bijzondere vondst: honderden exclusieve bouwfoto's van Efteling-attractie Fata Morgana

De bouw van de iconische attractie Fata Morgana in de Efteling blijkt zeer goed gedocumenteerd te zijn. Efteling-fans kunnen vanaf vandaag honderden nog nooit eerder vertoonde bouwfoto's van de beroemde darkride bekijken. Ze zijn afkomstig uit het archief van Hans Kipping, toenmalig bouwkundig tekenaar bij het attractiepark.

Kipping koos er destijds voor om de vorderingen op de bouwplaats nauwkeurig fotografisch vast te leggen. Op de afbeeldingen is te zien hoe de oosterse wereld stap voor stap verrijst, tussen het voorjaar van 1984 en de opening in maart 1986. De onafhankelijke Efteling-encyclopedie Eftepedia kwam het bijzondere beeldmateriaal op het spoor via Kim Rahagers, de schoondochter van Kipping.

Het zorgt voor een uniek verslag van de totstandkoming van het grootse Efteling-project. Alle bouwfases komen voorbij: van de fundering tot de afwerking en van de decors tot de animatronics.



Toelichting

Looopings laat hier een deel van het materiaal zien. Het volledige archief met 265 foto's is te vinden op de website van Eftepedia, gesorteerd per attractiescène of per maand. De makers van de encyclopedie hebben elke foto voorzien van een beschrijving en een toelichting. Die verschijnt door erop te klikken.



Fata Morgana, ontworpen door Ton van de Ven, opende bijna 38 jaar geleden. Bezoekers maken een acht minuten durende vaartocht door een Arabische sprookjeswereld met onder andere een jungle, een markt, een gevangenis, een reus en een troonzaal met een pasja. Mede dankzij de komst van de ambitieuze attractie werd de Efteling internationaal op de kaart gezet.