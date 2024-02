Liseberg

Grappenmakers bestoken Zweeds pretpark met neprecensies na zwembadbrand: 'Een knallende ervaring!'

Het Zweedse pretpark Liseberg wordt bestookt met neprecensies na een dramatische zwembadbrand. Waterwereld Oceana ging deze week in vlammen op, enkele maanden voor de opening. Hoewel verdriet en verbijstering overheersen, zijn er ook veel mensen die het niet kunnen laten om harde grappen te maken over de tragedie.

Een groot aantal Zweedse Google-gebruikers heeft de situatie aangegrepen om neprecensies achter te laten op de Google-pagina van Liseberg Oceana Vattenvärld, zoals de volledige naam van het complex luidt. Daarin steken ze de draak met de vuurzee die het waterpark in as legde.

"Ik was er laatst nog", schrijft één van de lolbroeken bijvoorbeeld. "De eerste indruk was goed, het nadeel was dat het erg warm was. Mijn familie en ik werden alsmaar warmer, dus toen zijn we vertrokken. Ik zou graag terugkomen als ze de temperatuur wat verlagen." In werkelijkheid is Oceana nog geen dag toegankelijk geweest voor publiek.



Explosies

"Een beetje een vreemd contrast, zowel erg warm als koud", grapt iemand. "Het was top, maar ik heb per ongeluk radioactief afval meegenomen en opgeblazen, ik hoop niet dat het een probleem is", schrijft een ander. "Een knallende ervaring voor het hele gezin!", meldt een nepgast, verwijzend naar de explosies in de glijbaantoren.



Een grapjas laat weten dat er "veel natuurlijk licht" in het pand was. "Ook leuk dat er voor kinderen mogelijkheden waren om hier en daar worstjes te grillen" In een andere recensie gaat het over een waterglijbaan. "Geweldig spectaculair, er komt vuur van achteren zodat je een warm gevoel in je rug krijgt. Het deed een beetje pijn en ik ben lichtelijk verbrand, maar het was het waard."



Rookmachines

Een greep uit de overige commentaren: "verdomd wat een ervaring, het was vlammend!", "het water is volledig verwarmd, ik had geen waterkoker nodig maar mijn noedels zijn een beetje verbrand" en "ze hadden zelfs rookmachines". Liseberg zal er niet om kunnen lachen. Niet alleen is jaren werk ter waarde van ruim 100 miljoen euro platgebrand: er wordt ook nog steeds een collega vermist.



Men heeft er inmiddels een dagtaak aan om alle komisch bedoelde reacties te verwijderen. De afgelopen uren vond een grote digitale schoonmaak plaats: op dit moment zijn alleen recensies zichtbaar die al vóór de brand werden geplaatst.