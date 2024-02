Liseberg

Brand in Liseberg-waterpark laait weer op: blussen lastig door instortingsgevaar

De brand in het waterparadijs van het Zweedse attractiepark Liseberg is weer opgelaaid. Sinds maandagavond hield de brandweer zich bezig met nablussen: de brand leek onder controle te zijn. Nu zijn er toch opnieuw grote vlammen zichtbaar. Ook de rookontwikkeling is toegenomen.

Gisterochtend ontstond brand in één van de glijbanen van de gloednieuwe waterwereld Oceana. Het vuur sloeg over naar de rest van het gebouw, waarna het complex - dat komende zomer open zou gaan - werd verwoest. Maandagavond maakte het attractiepark bekend dat de brand nog niet helemaal geblust was.

Vanavond schakelden de aanwezige hulpdiensten rond 22.00 uur versterking in omdat de brand groter werd. Men gaat de rest van de nacht proberen om het vuur in te dammen. De brandweer heeft moeite met het blussen: het bouwwerk is niet volledig toegankelijk door instortingsgevaar. Verschillende onderdelen zijn al ingestort. Omwonenden krijgen het verzoek weg te blijven.



Slachtoffers

"We zijn verbijsterd, diep ongelukkig, geraakt en geschokt door wat er is gebeurd", zei Liseberg-directeur Andreas Andersen vanochtend op een persconferentie. "Velen vragen zich nu af: hoe nu verder? Het simpele antwoord is dat we het niet weten."



De focus ligt volgens de directeur nu niet op de financiële of materiële schade, maar op de slachtoffers. Eén werknemer wordt nog vermist. "Op dit moment hebben we geen overzicht van de gevolgen voor het project", aldus Andersen.



Vastberaden

"Tegelijkertijd kan ik beloven dat we vastberaden en hoopvol vooruit zullen kijken. We komen hier doorheen." Niklas Sparv, manager van het verantwoordelijke bouwbedrijf NCC, noemt de gebeurtenis "verschrikkelijk". "Onze gedachten gaan uit naar de familie en nabestaanden van de vermiste persoon."