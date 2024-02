Duinrell

Duinrell organiseert fandag met youtubers Rutger en Thomas

Duinrell staat komend voorjaar in het teken van twee Nederlandse youtubers. In het Wassenaarse attractiepark vindt op zondag 21 april de Rutger & Thomas Fandag plaats, met influencerkoppel Rutger Vink en Thomas van Grinsven. Beide heren zijn aanwezig voor een vragensessie in het zogenoemde Q&A Theater.

Daarnaast kunnen bezoekers een speurtocht doen en worden er speciale souvenirs verkocht. Het evenement hangt samen met het kinderboek Het Pretpark, verschenen in 2023. In het boek reizen Vink en Van Grinsven naar het fictieve Japanse attractiepark Pacoland, dat draait om hun hond Paco.

"Duinrell is op 21 april speciaal ingericht voor onze fans", schrijven de hoofdrolspelers. De attracties zijn geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Zwemmen in het Tikibad kan tussen 10.00 en 22.00 uur, tegen bijbetaling. Er staan geen foto- of signeermomenten op het programma. De hond Paco is er zelf niet bij.



Tickets

Losse tickets kosten online 29,95 euro. Abonnementhouders van Duinrell moeten bijbetalen voor de extra activiteiten. Wie kiest voor een verblijf in een Duingalow, ontvangt ook een Paco-knuffel en het boek Het Pretpark.