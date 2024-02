Nieuws

Comicbeurs in Brussels Expo presenteert eigen spookhuis

Bezoekers van een comic- en animebeurs in Brussel kunnen volgende week een heus spookhuis betreden. Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 maart vindt in beursgebouw Brussels Expo het evenement Made in Asia plaats. Naast workshops, cosplayers, games en merchandise wordt gezorgd voor een horrorlabyrint.

Het gaat om een initiatief van halloweenliefhebbers die elkaar kennen van Halloween in Walibi Belgium, onder leiding van Mathieu Vanderstraeten, Arthur Ranwez en Thomas Cimino. "Bijna iedereen heeft eerder voor Walibi Belgium gewerkt", zegt Jasper Vandendriessche, die de scare actors bij elkaar bracht. "Het zijn allemaal ervaren mensen met een enorme passie voor acteren, grime of techniek."

Het achtergrondverhaal gaat over een oud asiel. "De gekwelde geesten van het asiel, geïnspireerd door Aziatische legendes, lijken tot leven te komen en creëren een symfonie van angst naarmate het troebele verleden van de plek zich onthult", zo luidt de beschrijving. Bezoekers komen oog in oog te staan met de duistere directeur van het asiel.



1000 vierkante meter

Asylum Obscura, zoals het haunted house heet, heeft een oppervlakte van zo'n 1000 vierkante meter. Er zullen dagelijks zo'n 25 medewerkers aanwezig zijn. Het spookhuis, te vinden in Hall 3 van Brussels Expo, is gratis te bezoeken met een ticket voor de beurs. De openingstijden zijn gelijk aan het evenement.