Plopsaland De Panne

Voormalig Plopsaland-acteur deelt verhalen over mascottepakken: 'Heeft iemand in overgegeven'

Wat gebeurt er achter de schermen van de entertainmentafdeling in Plopsaland? Acteur en presentator Manu Van Acker heeft wel een idee: hij begon zijn carrière als Plopsa-mascotte. In een interview met de podcast Frietcast vertelt Van Acker - vanaf 48 minuten - over zijn tijd in het Vlaamse pretpark. Zo onthult hij waarom niemand het pak van Berend Brokkenpap uit Piet Piraat wilde dragen.

"Eén pak stinkt er: het pak van Berend Brokkenpap", aldus de bekende Vlaming. "Want daar heeft ooit een keer iemand in overgegeven. Dat is de legende." Een toepasselijke naam dus, reageert presentatrice Petra De Pauw. Van Acker: "Brokkenpap... Ja ja, het is echt wel een keer brokkenpap geweest."

Om die reden wordt het pak niet vaak gedragen, weet de ervaringsdeskundige. "Die is daar niet zo veel buiten. Het is echt waar. Als je die ziet, weet je dat er iemand aan het afzien is." De Pauw zegt medelijden te hebben met de medewerkers die wel voor Brokkenpap moeten spelen. "Zo met kokhalsneigingen in dat pak..."



Domme gezichten

Van Acker hoefde het omstreden pak gelukkig niet aan te trekken omdat hij er te groot voor was. Hij speelde clown Bumbalu, Viking Halvar en Kabouter Plop. Verder vertelt de acteur dat hij ooit zijn eigen zweet in zijn oog kreeg in een pak. "Dat pikt keihard, dat is vreselijk." Vervolgens stond hij te zwaaien en "domme gezichten te trekken" in de hoop dat de tranen weg zouden gaan.



Over het algemeen was Van Acker wel te spreken over zijn tijd bij Plopsaland, waar hij ook attracties bestuurde, tickets controleerde, eten verkocht en schoonmaakte. Hij legt uit dat de mascottepakken in principe wel hygiënisch zijn, dankzij een hoop voorzorgsmaatregelen. "Dat valt eigenlijk goed mee. Je dag bestaat constant uit halve uurtjes: je bent een half uur een personage en dan een half uur rust. Zodat je uit die pop kunt."



Glaasje champagne

Presentatrice De Pauw kan zich ook nog een bijzonder moment uit Plopsaland herinneren, toen ze acteur Aimé Anthoni tegenkwam. Hij speelt al tientallen jaren de rol van de échte Kabouter Klus. "Die man is heel alleen, echt alleen, hij speelt een eenpersoonsshow." In zijn pauze greep hij naar de alcohol. "Hij pakte een flesje champagne en zei: Petra, blijf even bij mij. En als Kabouter Klus heb ik daar een glaasje champagne mee gedronken. Dat was fantastisch."