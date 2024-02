Chessington World of Adventures Resort

Restaurant in Engels attractiepark beoordeeld met 0 bij voedselinspectie

Er mankeert een heleboel aan een barbecuerestaurant in het Engelse pretpark Chessington World of Adventures. Horecagelegenheid Smokehouse BBQ kreeg eind vorig jaar inspecteurs van de Food Standards Agency over de vloer, de Britse tegenhanger van de Voedsel- en Warenautoriteit. Hun eindoordeel is behoorlijk verontrustend.

De inspectie vond plaats op 14 december 2023. Smokehouse BBQ werd beoordeeld met het cijfer 0, de laagst mogelijke score op een schaal van 5. "Dringende verbetering noodzakelijk", luidde de conclusie.

Op twee punten scoorde het restaurant extreem slecht: de hygiënische omgang met voedsel - inclusief bereiding, koken, opwarmen, koelen en bewaren - en kennis van voedselveiligheid. Zo ontbrak er een systeem om te controleren of verkocht en geserveerd voedsel veilig is om te eten.



Netheid

Daarnaast troffen inspecteurs verbeterpunten aan op het gebied van netheid in het gebouw. Onder die categorie valt bijvoorbeeld de indeling, de ventilatie, de faciliteiten met betrekking tot handen wassen en ongediertebestrijding.



Het menu van Smokehouse BBQ bestaat uit grillgerechten als pulled pork, spareribs, worst en kip. De locatie, onderdeel van themagebied Adventure Point, wordt gerund door een externe partij: cateringbedrijf Aramark. Chessington-eigenaar Merlin Entertainments selecteerde Aramark twee jaar geleden als vaste horecapartner voor de Britse parken.