Disneyland Paris

Disneyland Paris introduceert betaald voordringen bij Pirates of the Caribbean

Bezoekers van Disneyland Paris krijgen vanaf vandaag tegen betaling voorrang bij Pirates of the Caribbean. Als laatste grote attractie in het Disney-resort is de darkride uitgerust met een Premier Access-ingang. Wie daarvoor kiest, kan de reguliere wachtrij overslaan.

Links van de ingang van Pirates of the Caribbean werd de afgelopen weken een gebouwtje neergezet in de stijl van de attractie. De alternatieve wachtrij loopt direct naar binnen: beide rijen worden net voor de brug bij het instapstation samengevoegd.

Op de meeste dagen zal de nieuwe optie geen must zijn: dankzij de hoge capaciteit bedraagt de wachttijd zelden langer dan dertig minuten. "We blijven het Disney Premier Access-systeem uitbreiden bij onze populairste attracties, zodat gasten hun dag flexibeler kunnen plannen en nog meer tijd kunnen besteden aan attracties, shows en andere dingen", zegt Disney zelf over de commercialisering.



5 euro

Momenteel kost een los Premier Access-kaartje voor de boottocht 5 euro per persoon. Pirates of the Caribbean is ook inbegrepen bij Premier Access Ultimate, samen met vijftien andere attracties. Dat zijn alle attracties met een Premier Access-ingang, minus raketmolen Orbitron. Zo'n pas kost de komende maanden tussen de 120 en 175 euro per persoon per dag, afhankelijk van de verwachte drukte.



Premier Access werd in de zomer van 2021 ingevoerd als de vervanger van het gratis FastPass-systeem, in eerste instantie met negen beschikbaar attracties. Sindsdien zijn er acht attracties aan toegevoegd: Indiana Jones et le Temple du Péril, Orbitron, Crush's Coaster, Cars Road Trip, Spider-Man W.E.B. Adventure, Avengers Assemble: Flight Force, It's a Small World en nu dus Pirates of the Caribbean.



Princess Pavilion

Ook bij shows wordt tegenwoordig gewerkt met een betaaloptie: bezoekers kunnen voor 15 euro een zitplaats reserveren, zodat ze zeker zijn van een plaatsje in een theater. Twee populaire Disneyland-ervaringen hebben anno 2024 nog geen betaalde variant: de meet-and-greet-locaties Princess Pavilion en Meet Mickey Mouse.