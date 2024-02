Efteling

Recensies Efteling-film Legende van Familie Vos: 'Voorspelbaar en niet altijd goed geacteerd'

De nieuwe Efteling-speelfilm De Legende van Familie Vos draait nu een week in de bioscoop. Tot nu toe hebben nog maar weinig landelijke media de moeite genomen om een recensie te schrijven. Alleen NRC Handelsblad en weekkrant Kidsweek publiceerden een review. Zij zijn niet onverdeeld positief.

Volgens Kidsweek voelt de film als "een grote reclame voor de Efteling en voor de nieuw aangekondigde attractie" Danse Macabre. "Het verhaal is voorspelbaar en er wordt niet altijd even goed geacteerd." Wel komt influencer Ronny Ruygh, gespeeld door Buddy Vedder, "soms wel grappig uit de hoek".

"Door deze film krijg je vooral zin om naar de Efteling te gaan en dat is waarschijnlijk precies de bedoeling", concludeert Kidsweek-recensent Sanne van Houwelingen. Ze had er tweeënhalve ster voor over. Dana Linssen van NRC merkt eveneens op dat de film "niet meer pretenties heeft dan een reclamespot op speelfilmlengte". "Met in zo'n beetje in elk shot een Efteling-logo."



Eendimensionaal en knullig

"Het valt te bezien of dat zo eendimensionaal en knullig is gedaan dat het niet te eng is voor de jonge doelgroep", aldus Linssen. Al met al is de recensente niet heel erg onder de indruk. "Toch zit er zeker iets sympathieks in het ouderwets aandoende avontuur, met veel zaklantaarns en achtervolgingen."



In De Legende van Familie Vos wordt de Efteling-directie gewaarschuwd door een influencer die beweert dat het spookt in het Kaatsheuvelse attractiepark. Het vorige deel - De Expeditie van Familie Vos (2020) - deed het ook niet bijzonder goed bij recensenten. Producent Lucio Messercola zal er niet wakker van liggen: hij gaf onlangs aan dat hij meer waarde hecht aan de mening van het jeugdige publiek.



Zure jury

Deel één kreeg de Cinekid-publieksprijs voor beste Nederlandse kinderfilm. "Dat wil zeggen dat niet één of andere zure jury de film beoordeeld heeft, maar gewoon de kinderen zelf", aldus Messercola. "Dat is wat je wil. Dat is de doelgroep, laat hun het maar bepalen. Ik bedoel: wat interesseert mij wat een recensent ervan vindt? Als de doelgroep het maar leuk vindt."