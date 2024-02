PortAventura World

Houten achtbaan PortAventura tot nader order gesloten na ongeluk

De houten familieachtbaan van PortAventura World blijft tot nader order gesloten naar aanleiding van het ongeluk van afgelopen zondag. Door een omgevallen boom raakten veertien bezoekers gewond tijdens een ritje in de rollercoaster Tomahawk. Ze werden geraakt door de takken van de boom.

Het Spaanse pretparkresort benadrukte direct dat het bloederige incident niets te maken had met de staat van de attractie: het probleem zou veroorzaakt zijn door de harde wind. Na het ongeval zijn meerdere personen naar het ziekenhuis gebracht. Twee van de veertien passagiers liepen ernstige verwondingen op.

De boom in kwestie is inmiddels omgezaagd. Andere bomen in de omgeving worden gecontroleerd om herhaling te voorkomen. Er loopt nog een onderzoek door de Catalaanse politiemacht Mossos d'Esquadra.



Weggestuurd

Na afloop werden opvallend genoeg geen hekken of schuttingen rond de attractie geplaatst. Wel zijn voortdurend bewapende beveiligers aanwezig, zo melden ooggetuigen aan Looopings. Voorbijgangers die te dicht in de buurt van de attractie komen of er te lang stilstaan, worden direct weggestuurd.



Regionale media spraken met verschillende slachtoffers die klagen dat PortAventura niet of nauwelijks contact met ze heeft opgenomen. Bovendien willen vertegenwoordigers geen uitleg geven over wat er is gebeurd en waarom, terwijl de slachtoffers op zoek zijn naar antwoorden. Meerdere betrokkenen zeggen stappen te ondernemen, bijvoorbeeld door een klacht in te dienen bij de politie.



Bloedend gezicht

"We lieten zo snel mogelijk onze hoofden zakken om de schade tot een minimum te beperken", vertelt één van de passagiers aan dagblad Diari de Tarragona. "De boom raakte me een paar keer op mijn hoofd, maar andere mensen waren er slechter aan toe. Ik heb een vrouw gezien met een ernstige hoofdwond en een meisje met een bloedend gezicht. Er was bloed en kinderen huilden, het was verschrikkelijk. Het was alsof ik opnieuw geboren werd."