Foto's: Efteling werkt aan nieuwe rotsen bij wildwaterbaan Piraña

De grootschalige verbouwing van wildwaterbaan Piraña in de Efteling is ongeveer op de helft. Begin november werd begonnen met het renoveren van de bekende attractie uit 1983. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot juni, al staat de einddatum nog niet vast. Op dit moment is de Efteling bezig met het construeren van nieuwe rotspartijen.

Nadat de oude rotsen werden gesloopt, zijn op verschillende plekken nieuwe staalconstructies verrezen. Daar worden de rotsen uiteindelijk omheen gemodelleerd. Veel decorstukken staan in de steigers. Ook het stationsgebouw verdween achter steigers met zeilen en netten. Luchtfoto's van dronevlieger Nick Ringelberg tonen waar er allemaal gewerkt wordt.

Vandaag werd bekend dat de Efteling een extra vergunning heeft aangevraagd voor het onderhoudsproject, namelijk voor het "verstevigen van de constructie van de Piraña". Afgelopen zomer vroeg het park al een vergunning aan voor "het realiseren van gethematiseerde rotspartijen bij attractie Piraña".



Aquaduct

Het blijft niet alleen bij opknapwerk: onder leiding van ontwerper Karel Willemen zorgt men voor veel nieuwe watereffecten en nieuwe decors, waaronder een lekkend aquaduct. De Efteling investeert er zo'n 8 miljoen euro in. Een fors bedrag: andere parken zetten voor dat geld een volledig nieuwe attractie neer.