Duinrell

Vakantiepark Duinrell krijgt officieel status van asielzoekerscentrum

Het vakantiepark van Duinrell wordt een regulier asielzoekerscentrum. Daarover hebben het Wassenaarse attractiepark, de gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een overeenstemming bereikt. De afgelopen vijftien jaar werden de bungalows van Duinrell regelmatig ingezet als noodopvang. Daar is nu geen sprake meer van.

Eerder was afgesproken dat het COA tot eind maart 2024 gebruik kon maken als noodopvang. "Inmiddels is dit verlengd tot en met 12 maart 2028", schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. "Dat betekent dat het vanaf 28 maart 2024 geen noodopvang meer zal zijn, maar een regulier asielzoekerscentrum."

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Duinrell biedt plaats aan maximaal 930 mensen, inclusief alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Er zullen echter geen niet-kwetsbare asielzoekers opgevangen worden: mensen uit een veilig land of personen die geregistreerd staan als overlastgever. Het merendeel van de bewoners is van Syrische afkomst, gevolgd door vluchtelingen uit Jemen, Turkije en Eritrea.



Vermissing

Het afgelopen jaar werd 153 keer melding gemaakt van een incident op het terrein. 71 keer overtraden de bewoners de huisregels. Het gaat dan bijvoorbeeld over roken in het huisje of fietsen op het park. 61 keer was sprake van agressie of geweld.



De politie moest 74 maal in actie komen, onder meer bij agressie, vermissing en een onwelwording. Daarnaast registreerde men twaalf "suïcide-uitingen". Eén keer maakte een asielzoeker daadwerkelijk een einde aan het leven.



Nazorg

"Het is droevig om te vermelden dat er een suïcide heeft plaatsgevonden, ondanks de zorg die rondom deze persoon was georganiseerd", aldus het college. "Dit incident heeft een grote impact op de andere bewoners en het personeel van het COA. Vanuit het COA is hier in goed contact met de gemeente nazorg verleend."