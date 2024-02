Liseberg

Zweeds attractiepark geeft update over brand in waterpark: medewerker wordt vermist

De grote brand in het nieuwe waterparadijs van pretpark Liseberg heeft toch slachtoffers gemaakt. Eerder vandaag werd aangenomen dat er geen gewonden waren gevallen bij de vuurzee in de Zweedse stad Göteborg. Nu blijkt dat er meerdere personen lichtgewond raakten. Bovendien wordt een man vermist. Men vreest voor zijn lot.

Het overdekte waterpark Oceana zou komende zomer opengaan. Enkele maanden voor de opening is het volledige complex verwoest. De brand startte vanochtend aan de buitenkant van het zuidelijke gedeelte van het gebouw. Het vuur verspreidde zich vervolgens snel naar de andere delen.

Zestien mensen zochten medische hulp in verband met lichte verwondingen. Ze hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. Eén persoon die namens Liseberg aan het project werkt, is tot nu toe niet gevonden. Op dit moment zijn de reddingswerkzaamheden nog steeds aan de gang. De brand is nog niet helemaal geblust.



Zoektocht

"We zijn diep geschokt door deze verschrikkelijke gebeurtenis", reageert Liseberg-directeur Andreas Andersen. "Onze belangrijkste taak is nu het assisteren van de politie bij de zoektocht naar de vermiste persoon en het ondersteunen van familieleden en slachtoffers."



De directeur geeft aan dat de focus vandaag lag op het vermijden van persoonlijk letsel en het voorkomen dat de brand zou overslaan op aangrenzende gebouwen. Het naastgelegen Liseberg-hotel, een arcadehal en restaurants zijn in ieder geval tot en met dinsdag gesloten.



Bouwbedrijf

De rest van het pretpark blijft tot zaterdag 20 april dicht in verband met de jaarlijkse winterstop. Foto's van ooggetuigen tonen hoe van een trechterglijbaan alleen nog het stalen geraamte over is. Morgenochtend volgt een persconferentie waarin Liseberg samen met bouwbedrijf NCC een update geeft over de situatie.