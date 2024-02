Sprookjesbos Valkenburg

Sprookjesbos reageert op brand: 'Geschokt door gigantische tegenslag', park doet oproep

Het Limburgse attractiepark Sprookjesbos Valkenburg heeft gereageerd op de brand die vanochtend in het park ontstond. Men zegt "geschokt" te zijn dat er opnieuw onverlaten zijn geweest die het park illegaal binnenkwamen. Eerder was al sprake van vandalisme. Ook namen nieuwsgierige youtubers stiekem een kijkje op het terrein.

"Na een inbraak van zaterdag op zondag was het afgelopen nacht opnieuw raak", schrijft de nieuwe exploitant in een verklaring. Brandstichting heeft boerderij Happy Farm in Farm Valley volledig in de as gelegd. "Ontzettende onrust voor omwonenden en een gigantische tegenslag voor het team dat het park weer wil openen."

Hoewel het park gesloten is voor publiek, vinden er wel degelijk werkzaamheden plaats. Het management merkt dat mensen denken dat ze het park zomaar kunnen betreden na een faillissement van de vorige uitbater. "Het park is niet verlaten, maar in winterstop."



Pure ellende

Het Sprookjesbos noemt youtubers en zogeheten urbexers "pure ellende voor ons". "Die filmpjes nodigen helaas uit tot meer nachtelijk bezoek van ongenode gasten." Er is aangifte gedaan tegen de inbrekers. Ze zouden "met naam en al bekend zijn". Toch kan de politie weinig doen. "De inbraken van de afgelopen periode zijn tot op heden onopgelost."



De eigenaar vraagt zich af wanneer de overlast ophoudt. "Dit keer zijn de daders van de brandstichting weer in beeld. De politie heeft de camerabeelden in onderzoek en het forensische team heeft sporen veiliggesteld. Blijven de daders dit keer niet ongestraft?"



Beangstigend

De mededeling eindigt met een oproep aan de urbexers en andere vandalen. "Jullie bezoeken zijn beangstigend en zetten aan tot meer criminaliteit. Het herstartteam werkt hard aan de voorbereidingen voor een heropening. Stop met ongeoorloofd toegang verschaffen, beschadigingen aanbrengen, brand stichten en zogenaamd stoere filmpjes plaatsen. Geef het Sprookjesbos-team de kans er iets moois van te maken in plaats van continu te moeten herstellen wat vernield wordt."