Disneyland Paris

Disney-figuren gezocht: Disneyland Paris houdt auditie in Amsterdam

Disneyland Paris gaat in Amsterdam op zoek naar nieuwe Disney-figuren. In de hoofdstad vindt op zondag 25 februari een speciale auditie plaats voor entertainers. Wie wordt uitgekozen, mag in het Franse Disney-resort aan de slag als danser of Disney-personage. Het betreft zowel personen in mascottepakken als menselijke lookalikes van Disney-karakters.

"Wil je meedoen met shows en evenementen in Disneyland Paris?", staat in de vacaturetekst. "We zoeken kandidaten die graag onderdeel willen worden van onze pool van Disney en Marvel-artiesten. Sluit je aan bij één van de grooste podia in Europa."

Deelnemers moeten volgens Disney energiek, creatief, dynamisch, secuur en punctueel zijn. Ook moeten ze beschikken over een goed fysiek uithoudingsvermogen. Danservaring is een pre. Er zijn posities beschikbaar voor personen met lengtes tussen 137 en 193 centimeter.



Aanmelden

De zogenoemde Character & Parade Audition wordt om 10.00 uur gehouden in de Amsterdamse Chassé Dance Studios, gelegen aan de Chasséstraat 64. Vooraf aanmelden is niet nodig. Wel vraagt Disney om alvast een profiel aan te maken op disneyauditions.com, om tijd te besparen. Vrienden en familie mogen niet mee naar binnen.



De auditie duurt uiterlijk tot 18.00 uur. Er zijn zowel tijdelijke contracten - van minimaal vier maanden - als vaste contracten beschikbaar. Ze starten binnen zes maanden na de auditie. De minimumleeftijd is 18 jaar. Disney kan tegen betaling zorgen voor huisvesting in Frankrijk.