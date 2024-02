Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris druk bezig met renovatie Big Thunder Mountain

Big Thunder Mountain in Disneyland Paris blijft tot half maart dicht. Sinds eind januari wordt er hard gewerkt rond de populaire mijntrein. Op nieuwe detailfoto's is te zien hoe gespecialiseerde onderhoudsmedewerkers zich ontfermen over de 32 jaar oude achtbaanrail.

Daarvoor wordt gebruikgemaakt van speciale apparatuur. Sommige delen van het spoor zijn overdekt met zeilen en tenten, om droog te kunnen werken. Ook staan hier en daar steigerconstructies op de berg.

Vanwege de sluiting van de rollercoaster is een groot deel van cowboygebied Frontierland afgesloten met bouwschuttingen. Op het pad langs de ingang van Big Thunder Mountain wandelen bezoekers tussen de afzettingen. Daar wordt ook gewerkt aan een nieuwe snacklocatie, die Overland Trail Cafe gaat heten.