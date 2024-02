Liseberg

Bizarre beelden van brand in waterpark: glijbaantoren explodeert

Een ooggetuige heeft opzienbarende beelden gedeeld van de grote brand in Oceana, het nieuwe waterpark van het Zweedse attractiepark Liseberg. De surrealistische video toont hoe de glijbaantoren van het complex plotseling explodeert. Er vinden meerdere grote ontploffingen plaats in de buizen van de glijbanen.

Door de explosies vliegen de onderdelen in het rond. Het filmpje wordt onder meer gedeeld door de Zweedse krant Aftonbladet. Andere foto's laten zien hoe het vuur vanaf de glijbanen is overgeslagen op de centrale hal. Het wordt steeds aannemelijker dat het peperdure waterpark als verloren beschouwd moet worden.

De brand bij Oceana brak maandagochtend uit. De oorzaak is nog niet bekend. In eerste instantie waren er geen berichten over gewonden. Autoriteiten laten nu weten dat er toch enkele personen medische hulp hebben gezocht. Gasten van het naastgelegen Liseberg-hotel zijn geëvacueerd.