Liseberg

Grote brand verwoest gloednieuw waterpark bij Zweeds pretpark Liseberg

Het Zweedse attactiepark Liseberg krijgt een enorme klap te verwerken. Er is een grote brand uitgebroken in de overdekte waterwereld Oceana, die komende zomer open had moeten gaan. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Boven de stad Göteborg hangt een dikke zwarte rookpluim. Het verkeer in de omgeving wordt tijdelijk omgeleid. Buurtbewoners krijgen het advies om hun ramen en deuren te sluiten. Liseberg weet nog niet hoe het vuur is ontstaan.

Wel is duidelijk dat de brand begon in een waterglijbaan. Later drong het vuur ook het gebouw binnen. Op dit moment zijn de glijbanen volledig omgeven door vlammen. Over de schade is nog niets gecommuniceerd, maar de geplande opening in de zomer zal van de baan zijn.



Canadees

Het bouwen van Oceana, gelegen naast het Liseberg Grand Curiosa Hotel, nam zo'n drie jaar in beslag. Het aanbod had moeten bestaan uit veertien waterattracties, waaronder vier grote glijbanen van de Canadese leverancier WhiteWater.



Afgelopen maand bracht Liseberg nog trots naar buiten dat het zwembad gevuld werd: een mijlpaal. In totaal was daarvoor 1,2 miljoen liter water nodig. De bouwkosten voor het project werden eerder geraamd op 104 miljoen euro.