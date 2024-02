Sprookjesbos Valkenburg

Gesloten attractiepark Sprookjesbos Valkenburg getroffen door brand

Familiepretpark Sprookjesbos Valkenburg is vanochtend getroffen door een brand. Rond 07.00 uur kwam er een melding binnen van vuur op het terrein van het gesloten attractiepark. De brand woedde in een gebouw bij het themagedeelte Farm Valley, geopend in 2020.

Daar staan ruim dertig beelden van boerderijdieren, waaronder paarden, koeien, kippen en varkens. De objecten werden geleverd door decoratiebedrijf Themebuilders Philippines. Eerder liepen er echte dieren rond.

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Het vuur heeft zich niet kunnen uitbreiden. Ongeveer een half uur later kon het sein brandmeester al gegeven worden. Er vielen geen gewonden. Over de schade is nog niets bekendgemaakt.



Faillissement

Sprookjesbos Valkenburg is sinds november vorig jaar dicht vanwege een faillissement. Er liggen plannen klaar voor een heropening met een andere eigenaar. Daarover moet binnenkort meer duidelijk worden.