Efteling

Tv-show Te Land, Ter Zee En In De Lucht keert terug vanuit de Efteling

Het klassieke programma Te Land, Ter Zee En In De Lucht keert terug op tv. De opnames zullen later dit jaar plaatsvinden in de Efteling. Dat heeft Ruben Nicolai vanavond bekendgemaakt. Hij zal de presentatie op zich te nemen.

Te Land, Ter Zee En In De Lucht - het langstlopende amusementsprogramma op de Nederlandse tv - draait om het afleggen van een traject met een zelfgemaakt voertuig, vaak boven het water. Doorgaans moet op het einde van het parcours een bel geluid worden.

De snelste en origineelste deelnemers ontvangen een prijs, net als de deelnemer met de grootste pech. Eerdere presentatoren waren onder meer Willem van Kooten, André van Duin, Ron Brandsteder, Jack van Gelder en Ron Boszhard.



Vier afleveringen

"Ik mag hier vertellen dat RTL 4 aankomende zomer in de Efteling vier afleveringen gaat opnemen van Te Land, Ter Zee En In De Lucht", aldus Nicolai. Details ontbreken nog. De tv-show was eerder op de buis tussen 1973 en 2011.



In de jaren tachtig en negentig speelden veel afleveringen zich al af in de Efteling: 23 om precies te zijn. De eerste Efteling-uitzending, opgenomen op de Siervijver, kwam op tv in mei 1980. Later werd uitgeweken naar de Vonderplas en de Kanovijver.



Aquanura

In de Siervijver varen sinds 1981 de bootjes van de Gondoletta. De Vonderplas wordt sinds 2012 gebruikt voor watershow Aquanura. Het is nog afwachten welke vijver de Efteling dit keer ter beschikking stelt voor de opnames.