Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park vertoont Super Bowl vannacht op groot scherm

Fans van de Super Bowl kunnen vannacht terecht in Europa-Park. Het Duitse attractiepark vertoont de American football-finale in de nacht van zondag op maandag op een groot scherm. Geïnteresseerden kunnen vanaf 22.00 uur terecht in Bubba Svens, onderdeel van viersterrenhotel Krønasår.

In de langverwachte finale nemen de Kansas City Chiefs het op tegen de San Francisco 49ers. Europa-Park zorgt voor een "authentiek Amerikaans all-you-can-eat-and-drink-menu om de zenuwen de baas te blijven". Het aanbod bestaat onder meer uit kippenvleugels, taco's en burgers.

De wedstrijd zal te volgen zijn op elf tv-schermen en één groot scherm. Europa-Park heeft ook de spelers en cheerleaders van het Duitse footballteam Frankfurt Galaxy uitgenodigd.



Taylor Swift

De Super Bowl start om 00.30 uur Nederlandse tijd. Doorgaans duren finales drieënhalf uur, inclusief de beroemde halftime show. Veel tv-kijkers zullen dit jaar ook oog hebben voor zangeres Taylor Swift, de vriendin van Kansas-speler Travis Kelce.