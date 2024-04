Cadbury World

Chocoladepretpark in Engeland opent interactieve darkride

Het Engelse chocoladepretpark Cadbury World heeft een nieuwe attractie geopend. In Cadbury Chocolate Quest maken bezoekers een interactieve tour door een chocoladefabriek. Ze moeten schieten op schermen om punten te scoren. De kikker Freddo, de mascotte van Cadbury, fungeert als gastheer.

Het ritsysteem van de trackless darkride is afkomstig van het Nederlandse bedrijf ETF Ride Systems. De techniek werd geleverd door Alterface uit België. Volgens het verhaal schieten passagiers met lasers om alle ingrediënten te verzamelen die nodig zijn om een chocoladereep te maken.

De opening van Cadbury Chocolate Quest betekent het einde van een andere darkride, Cadabra uit 1997. Daarin werd gebruikgemaakt van fysieke decors in plaats van schermen. Wat er met de oude locatie gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. De nieuwe attractie werd elders gebouwd.



Merlin Entertainments

Cadbury is een bekend chocolademerk, opgericht in 1824. Trekpleister Cadbury World, geopend in 1990, wordt sinds begin 2023 gerund door de Britse groep Merlin Entertainments. De nieuwe exploitant investeerde naar eigen zeggen 8 miljoen pond in verbeteringen, ruim 9 miljoen euro.