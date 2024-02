GaiaZoo

Video: honderden flamingo's vertrokken uit dierenpark GaiaZoo

De Limburgse dierentuin GaiaZoo heeft afscheid genomen van enkele honderden flamingo's. In 2019 presenteerde het dierenpark een gigantische volière met maar liefst vierhonderd flamingo's, afkomstig van een particulier. Een deel van de collectie ging onlangs terug naar de oorspronkelijke eigenaar.

De anonieme particulier heeft inmiddels zelf een flinke volière neergezet, vertelt GaiaZoo-curator Emile Prins in een videoverslag. Vorig jaar verhuisde al een deel van de roze vogels. Dit jaar werden nog meer flamingo's verplaatst. Het verblijf in Kerkrade komt echter niet leeg te staan.

GaiaZoo ontving verschillende flamingo's uit andere dierenparken, waaronder Burgers' Zoo. Ook werden de afgelopen jaren regelmatig dieren geboren. Een deel daarvan blijft achter. De dierentuin verwacht 160 flamingo's over te houden. Het is de bedoeling dat zij zich de komende jaren gaan voortplanten, want er is ruimte genoeg voor uitbreiding van de groep.