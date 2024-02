Dierentuin Pairi Daiza neemt afscheid van laatste twee Afrikaanse olifanten

Pairi Daiza

Pairi Daiza, de best bezochte dierentuin van de Benelux, stopt voorlopig met het houden van Afrikaanse olifanten. De laatste twee dieren - Suzy en Gitana - vertrekken binnenkort naar West Midland Safari Park in Engeland. Ze zijn de 40 gepasseerd.

Het olifantenverblijf bevindt zich op een steile heuvel. Hoewel beide olifanten nog gezond zijn, merkt Pairi Daiza dat ze steeds meer moeite hebben met het heuvelachtige gebied in het Afrikaanse gedeelte The Land of Origins. Het verblijf in Engeland zou daarom geschikter zijn.

"Het was een ongelofelijke eer en vreugde om hen te mogen opvangen", schrijft het dierenpark over de olifanten. "We hebben hen al onze liefde en het grootst mogelijke welzijn aangeboden in een vredige en verrijkende omgeving. Het is onmogelijk om dit lange avontuur af te sluiten zonder een enorm gevoel van verdriet."



Grootste populatie

Men belooft dat de dieren goed terecht zullen komen. Op dit moment zijn ze nog te bewonderen: een exacte vertrekdatum is nog niet bekend. Pairi Daiza blijft wel Aziatische olifanten huisvesten. Daarvan heeft het park de grootste populatie in Europa.