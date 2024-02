Tiergarten Nürnberg

Duitse dierentuin gaat bavianen doden omdat er geen ruimte meer voor ze is

Een dierentuin in de Duitse deelstaat Beieren komt met triest nieuws: meerdere Guinese bavianen worden de komende tijd gedood. In Tiergarten Nürnberg leven te veel apen: er is te weinig ruimte in het verblijf. Het dierenpark ziet nog maar één oplossing: overtollige bavianen zullen afgemaakt moeten worden.

"We zijn beland bij een door mensen gecreëerd dilemma dat ons dwingt om beslissingen te nemen die niet goed aanvoelen", aldus Tiergarten-directeur Dag Encke. De bavianengroep wordt langzaam maar zeker te groot. Men bekeek in overleg met dierentuinvereniging EAZA verschillende oplossingen, maar al die maatregelen hadden niet het gewenste effect.

Het uitzetten van de dieren in het wild is geen optie, omdat er geen geschikte habitats bestaan. "We moeten de groep zo genetisch divers mogelijk houden in een beperkte ruimte en we willen dat de dieren zich voortplanten inclusief sociale verrijking." In andere parken is eveneens geen plek.



Dierenwelzijn

Het vergroten van het verblijf behoort ook niet tot de mogelijkheden. Na het raadplegen met experts bleek het doden van dieren de enige redelijke oplossing. Daarbij wordt het dierenwelzijn in acht genomen, belooft Tiergarten Nürnberg.



Maar waarom worden alle dieren niet gesteriliseerd? "Op advies van EAZA moeten we een reservepopulatie opbouwen. De populatie van Guinese bavianen in de natuur neemt al jaren af, dus onomkeerbare onvruchtbaarheid is geen optie. Bovendien is het goed dat de dieren zich kunnen voortplanten voor hun sociale leven."