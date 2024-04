Disneyland Paris

Disneyland Paris gaat Studio 1 verbouwen: kijk nog één keer binnen

Een bekende locatie in Disneyland Paris ondergaat komend jaar een make-over. Later deze maand sluit Studio 1 in het Walt Disney Studios de deuren. Naar verwachting is de transformatie pas begin 2025 gereed. Aan de vooravond van de sluiting brengt Looopings de huidige status van de overdekte boulevard uitgebreid in beeld, in een reportage met vijftig foto's.

Studio 1 is het grootste bouwwerk in het Walt Disney Studios Park, met een oppervlakte van zo'n 3300 vierkante meter. Alle bezoekers wandelen vanaf het entreeplein door de gigantische hal richting de rest van het park. Het interieur werd gebaseerd op het Hollywood uit vervlogen tijden. Disney spreekt zelf over "de sprankelende jaren twintig tot de swingende jaren zestig".

Aan de rechterzijde zijn façades zichtbaar met namen als Schwab's Pharmacy, The Brown Derby, Club Swankadero, Gunga Den, The Hep Cat Club en Liki Tiki. Daarachter bevindt zich het grote fastfoodrestaurant Restaurant en Coulisse, inclusief zitgelegenheden op twee verdiepingen. Het is ook mogelijk om een snack af te halen bij The Hep Cat Corner.



Last Chance Gas

Links zien we gebouwen met de titels Hollywood Jewel Box, Glamour Girl Cosmetics, Alexandria, Hollywood & Vine Five and Dime, The Gossip Column en Last Chance Gas. Ze herbergen een Pandora-winkel en de grote shop Les Légendes d'Hollywood.



In het Walt Disney Studios Park vervult Studio 1 de rol van Main Street. Vergeleken met Main Street U.S.A. in het Disneyland Park is deze boulevard echter een stuk simplistischer, met goedkope materialen en veel tweedimensionale objecten. Disney kwam ermee weg door de ruimte te presenteren als een filmstudio. Daar is het immers gebruikelijk om met dergelijke decors te werken.



Infrastructuur

Wie er nog een kijkje wil nemen, heeft nog enkele weken de tijd. Volgens de huidige planning is Studio 1 op woensdag 24 april voor het laatst toegankelijk. Een dag later start de grote verbouwing. Dat heeft grote gevolgen voor de infrastructuur. Er wordt een nieuw wandelpad aangelegd vanaf het entreeplein naar het hart van het Walt Disney Studios Park.



Restaurant en Coulisse serveert momenteel een speciaal afscheidsmenu voor 20 euro, bestaand uit een burger met kaas, bacon, sla en saus, friet of salade, zoete popcorn en een flesje drinken. Het menu heet Clap de Faim, een Franse woordspeling.