Attractiepark Toverland

Explosief uit Tweede Wereldoorlog aangetroffen in Toverland

In Toverland is deze week een explosief aangetroffen. Dat gebeurde bij werkzaamheden in de buurt van houten achtbaan Troy. Het gaat om een explosief uit de Tweede Wereldoorlog, meldt een woordvoerster van het Limburgse attractiepark aan Looopings.

Werknemers kwamen het explosief woensdag tegen, waarna direct de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld. Die kwam op donderdag langs. Toen is het restant opgeruimd. "Onze medewerkers liepen geen gevaar", weet de voorlichtster.

"Wij ruimen explosieven, altijd en overal", staat bij een foto van de entree van Toverland op het officiële Instagram-account van de EOD. "En met overal bedoelen we dan ook overal!" Het pretpark was tijdens de vondst gesloten voor publiek. Morgen gaan de poorten weer open.