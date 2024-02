Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen heeft Facebook-pagina na maanden weer terug

De Facebook-pagina van Wildlands Adventure Zoo Emmen is weer online. Eind november werd het socialmedia-kanaal uit de lucht gehaald door Facebook-moederbedrijf Meta. Het Wildlands-team moest een hoop geduld hebben om de pagina weer terug te krijgen.

Meta zou de pagina "uit voorzorg" verwijderd hebben na het signaleren van "verdachte activiteiten bij een extern contact", laat de Drentse dierentuin weten.

"Omdat dit contact een koppeling leek te hebben met de Wildlands-pagina, werd deze zolang het onderzoek duurde op non-actief gezet." Dat nam ruim twee maanden in beslag.



Ongeschonden

"Uiteindelijk bleek er niets aan de hand", meldt Wildlands. Men noemt het jammer dat het onderzoek zo lang heeft moeten duren. Tegelijkertijd is Wildlands "opgelucht" dat de pagina vlak voor de voorjaarsvakantie "ongeschonden" terug is, inclusief de 130.000 volgers.