Attractiebouwer KMG presenteert nieuwe thrillride van 24 meter hoog

De bekende Nederlandse attractiebouwer KMG Rides, gevestigd in het Gelderse Neede, brengt een nieuwe kermisattractie op de markt. In 2025 wordt het eerste exemplaar van Lunarix afgeleverd, een spectaculaire 24 meter hoge thrillride.

De constructie bestaat uit een lange arm met aan beide uiteinden acht gondels die vrij kunnen bewegen. KMG belooft dat het gevaarte zal opvallen dankzij "een indrukwekkend led-pakket".

Lunarix kan getransporteerd worden op één trailer. Voor de opbouw is geen hijskraan nodig. "De eerste Lunarix maakt zijn debuut in 2025, op een uiterst geheime locatie", aldus de maker. "Maak je klaar om de ruimte in te vliegen."