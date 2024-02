Attractiepark de Waarbeek

Schade in pretpark de Waarbeek geschat op 50.000 euro: daders nog niet gepakt

De inbrekers die begin deze maand schade veroorzaakten in het Twentse familiepark de Waarbeek, zijn nog niet gepakt. Het management van het attractiepark in Hengelo maakte enkele weken geleden bekend dat vandalen gebouwen en materialen vernield hebben. De schade wordt geschat op 50.000 euro.

"Dit is geen kwajongensstreek, dit is gewoon criminaliteit", zegt eigenaar Kevin Moespot erover. Hij legt uit dat het moeilijk is om het schadebedrag te claimen bij de verzekering, omdat er dan directe bewijzen nodig zijn. Er bestaan echter geen camerabeelden die exact laten zien wat er allemaal gesloopt is en op welke manier.

"Dat is zo'n gedoe dat we hebben besloten: laat maar zitten, dit wordt toch niks." De schade komt vooralsnog dus voor rekening van het park. En dat terwijl de daders op beeld staan: ze zijn gespot door beveiligingscamera's. Die beelden werden overgedragen aan de politie. Er zijn echter nog geen aanhoudingen verricht.



Opnames

De Waarbeek dreigde op social media eerder met het publiceren van de filmpjes, in de hoop dat de daders zich vrijwillig zouden melden. Dat gebeurde dus niet. Looopings kan nu wel een gecensureerde versie van de opnames laten zien. Daarop is zichtbaar hoe de ongewenste bezoekers met een golfkar door het park scheuren. Ze reden ook over panelen van een ontmantelde attractie heen.



De kar is uiteindelijk kapot teruggevonden. Een rolstoel werd eveneens gemolesteerd. Deuren van gebouwen zijn ingetrapt. Een foto toont het gesloopte interieur van een loopspookhuis. Decorstukken zijn omgegooid en er werd gespoten met een brandblusser.



Pechwinter

De Waarbeek beleeft een pechwinter. In december vorig jaar viel een boom bovenop een oude zweefmolen, waardoor de attractie afgebroken moest worden. Op de vrijgekomen plek zet het park een junglecarrousel neer. Verder voegt men een climbing tower toe. Op vrijdag 29 maart start het zomerseizoen.