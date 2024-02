Kermis

Ludieke reactie op PETA-oproep: kermisexploitant laat carrouselpaarden vrij

Een Nederlandse kermisexploitant heeft op komische wijze gereageerd op een merkwaardige oproep van dierenrechtenorganisatie PETA. Gisteren werd duidelijk dat PETA draaimolens met beelden van paarden en andere dieren in de ban wil doen. Die zouden kinderen namelijk ten onrechte leren dat dieren gebruikt kunnen worden als vervoersmiddel en voor vermaak.

Het zorgde voor een internationale mediahype. Kermisondernemer Nico Eckelboom uit het Gelderse dorp Rumpt besloot daar op in te spelen. "We hebben per direct maatregelen genomen", grapt hij in gesprek met Looopings. "De draaimolenpaarden zijn alvast in het weiland gezet."

Eckelboom deelt een ludieke foto van twee carrouselpaarden die genieten van hun vrijheid in de wei. "Het voorstel van PETA vormt een bron van inspiratie", zegt de exploitant sarcastisch. "We geven de houten dieren de vrijheid terug die ze verdienen."



Niet serieus

Kermisbond Bovak reageerde gisteren al verbijsterd op het bericht van PETA. Men neemt het verzoek niet serieus, liet voorzitter Atze J. Lubach-Koers namens de bond weten. Kermisbezoekers hoeven dus niet te vrezen dat er daadwerkelijk paarden weggehaald zullen worden uit carrousels.