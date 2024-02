Futuroscope

Video: dit wordt Aquascope, het waterparadijs van het Franse pretpark Futuroscope

Het futuristische Franse attractiepark Futuroscope opent dit jaar een overdekt waterparadijs: Aquascope. Vanaf juli ontdekken bezoekers verschillende waterattracties, verspreid over 6000 vierkante meter. Een YouTube-video van ruim tweeënhalve minuut laat zien wat er te beleven zal zijn in het complex.

Aquascope wordt "het waterpark van de volgende generatie", zo beloven de initiatiefnemers. "Futuroscope brengt een revolutie teweeg in de wereld van waterparken, met een meeslepende ervaring die uniek is in Frankrijk." Het is de verwachting dat gasten zich ongeveer een halve dag kunnen vermaken.

Naast acht sensationele waterglijbanen, waarvan er één uniek is in Europa, wordt gezorgd voor "een ongekende combinatie van water en digitale technologie". Verder omvat Aquascope een golfslagbad, een gebied voor kinderen vanaf 3 jaar en een buitengedeelte met een wildwaterrivier en een zonneweide. De watertemperatuur bedraagt 29 graden.



Schommelattractie

Futuroscope wordt dit jaar eveneens uitgebreid met een boomstamrivier, een 12 meter hoge schommelattractie en een bioscoopzaal. Ook nieuw is een theaterspektakel met een robotarm. In 2025 wil men een spectaculaire waterbaan toevoegen van de Duitse bouwer Mack Rides. De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart.