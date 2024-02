Holiday Park

Plopsa's Holiday Park organiseert voor het eerst carnavalsfeest

Het Duitse Plopsa-pretpark Holiday Park is voor het eerst het toneel van een carnavalsevenement. Bezoekers kunnen de carnavalsvakantie doorbrengen in het overdekte gedeelte Holiday Indoor, bedoeld voor jonge kinderen.

Het evenement, dat Faschingsspaß wordt genoemd, duurt van zaterdag 10 tot en met dinsdag 13 februari. Naast de reguliere attracties zorgt Holiday Park voor extra activiteiten, waaronder kinderspelletjes, een polonaise en een twee uur durende carnavalsdisco met mascottes Maya de Bij en Holly.

De finale wordt gevormd door een enorme ballonnendouche met duizend ballonnen. "We moedigen het dragen van verkleedkleding aan", aldus Holiday Park. In Holiday Indoor zijn onder andere een achtbaan, een dierenmolen, een elfencarrousel, een ballenbad en een reuzenglijbaan te vinden.



Abonnementhouders

Het evenement duurt van 11.00 tot 18.00 uur. Directeur Bernd Beitz wil naar eigen zeggen vooral abonnementhouders een extra reden geven om langs te komen. "We willen hen nog meer toegevoegde waarde bieden." Losse tickets zijn online verkrijgbaar voor 20 euro.