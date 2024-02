Efteling

Efteling-spaaractie bij Albert Heijn: nu ook korting theatershow

Bij Albert Heijn kan vanaf maandag weer gespaard worden voor Efteling-tickets met korting. Tot en met 3 maart ontvangen klanten een Efteling-spaarzegel bij elke 5 euro aan boodschappen. Nieuw is dat er ook korting gegeven wordt op theatershow Caro.

De actie werkt met twee soorten toegangsbewijzen: flexibele kaarten en tickets voor het laagseizoen. Flexibele tickets zijn geldig op elke dag tot en met 10 november. Ze kosten normaal gesproken 51 euro. Na inlevering van een volle spaarkaart - met vier zegels - zijn bezoekers nog 37,50 euro kwijt.

De entreebewijzen voor het laagseizoen zijn niet te gebruiken in vakanties en op andere populaire dagen. Wie voor zo'n ticket kiest, rekent 30,50 euro af in plaats van 44 euro. De korting is dus in beide gevallen gelijk: 13,50 euro.



Cadeaukaart

Daarnaast kunnen klanten de zegels omwisselen voor korting op een Efteling-tegoed. Met een volle spaarkaart betalen ze 100 euro voor een cadeaukaart van 113,50 euro. Een halve spaarkaart kan gebruikt worden voor een cadeaukaart van 56,75 euro, die dan nog 50 euro kost. In het park is het bedrag te besteden aan eten, drinken en souvenirs.



Verder ontvangen Albert Heijn-klanten voor het eerst korting op kaarten voor Caro, de theatershow in het Efteling Theater. De prijs van een regulier theaterticket bedraagt tegenwoordig 26,50 euro. Tegen inlevering van een volle spaarkaarten hoeft nog maar 13 euro betaald te worden. Caro is ook los van het attractiepark te bezoeken.