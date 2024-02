Efteling

Drie nieuwe Efteling-hamsters en meer Efteling-souvenirs bij Albert Heijn

Albert Heijn presenteert komende week nieuwe hamsterknuffels in Efteling-stijl. De afgelopen jaren werd al een groot aantal Efteling-hamsters uitgebracht, ter gelegenheid van de jaarlijkse spaaractie voor Efteling-tickets. Daar komen nu drie nieuwe exemplaren bij: hamsters verkleed als een elfje, een geitje en de Kikkerkoning.

De drie knuffels zijn circa 20 centimeter hoog. Het elfje draagt een jurkje, de andere twee figuren hebben een capuchonmuts op. Wie een Efteling-hamster in huis wil halen, kan vanaf maandag 12 februari terecht in de supermarkt. Eén knuffel kost 7,99 euro.

Voor kinderen verschijnen tegelijkertijd zachte badjassen vormgegeven als draak of elfje, gemaakt van polyester. Ze zijn verkrijgbaar in de maten 98-104, 110-116, 122-128 en 134-140, voor 14,99 euro. Ook nieuw is een verspakket voor Efteling-tomatensoep die oogt als een rode paddenstoel met witte stippen.



Blond Amsterdam

Daarnaast wordt de collectie van Efteling-servies van Blond Amsterdam uitgebreid. Op nieuwe Blond-artikelen prijken tekeningen van Droomvlucht en Symbolica. Ze werden exclusief ontwikkeld voor Albert Heijn. De Efteling-actieweken duren tot en met zondag 3 maart.



Tussen 2020 en 2023 kwam Albert Heijn al met Efteling-hamsters gebaseerd op onder andere Draak Lichtgeraakt, Roodkapje, de Fakir, Carnaval Festival-nar Jokie, Assepoester, Langnek, de Wolf, Pardoes, Pardijn, Ezeltje Strek Je, de muzikale paddenstoelen en De Indische Waterlelies.