Nieuws

Dierenrechtenorganisatie PETA wil af van draaimolens met beelden van dieren

Zijn draaimolens met paarden binnenkort verleden tijd? Als het aan dierenrechtenorganisatie PETA ligt wel. De dierenactivisten vinden dat carrousels met beelden van dieren een verkeerd beeld afgeven aan de jeugd. Daarom werd een open brief opgesteld aan attractiebouwer Chance Rides.

Men vraagt de fabrikant te stoppen met de productie en verkoop van draaimolens met een dierenthema. "Ze normaliseren het gebruik van dieren als vervoersmiddel en vermaak. Vervang ze door auto's, vliegtuigen, ruimteschepen, bulldozers en andere voertuigen, of fantasierijkere ontwerpen, zoals vallende sterren, regenbogen of bezems."

PETA wijst erop dat dieren die worden gebruikt om op te rijden, zoals kamelen, paarden, olifanten en dolfijnen, lichamelijk moeten lijden. "Als we kinderen leren om respect en compassie te hebben voor alle levende gevoelswezens, creëren we een rechtvaardigere en barmhartigere wereld", zegt voorzitster Ingrid Newkirk.



Uitbuiting

Newkirk spreekt over "een misschien onverwacht maar belangrijk verzoek". De organisatie heeft niet alleen Chance Rides in het vizier: ook andere carrouselfabrikanten moeten van PETA stoppen met attracties met dierenthema's. "Ze promoten onbedoeld de uitbuiting van bewuste wezens."