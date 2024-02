Attractiepark Toverland

Toverland bouwt 8,5 meter hoge toverklok in themagebied Avalon

Het middeleeuwse themagebied Avalon in Toverland wordt uitgebreid met een toverklok van 8,5 meter hoog. De toevoeging maakt deel uit van het stationsgebouw van de attractie Garden Tour, waarin bezoekers een rondrit maken door een kruidentuin. Eigenlijk had de klok afgelopen zomer al af moeten zijn.

Toen werd Avalon uitgebreid met vier nieuwe attracties, waaronder de Garden Tour. De klok krijgt de titel Pendulus Magicus. Het Limburgse themapark noemt het een "muzikaal kijktafereel". Elk kwartier zal straks een bescheiden voorstelling te zien zijn, met bewegende onderdelen als openslaande luiken.

Het concept lijkt op de klok bij It's a Small World in Disneyland Paris. Bouwfoto's laten zien dat het decorstuk wel iets anders wordt uitgevoerd dan het oorspronkelijke ontwerp. Zo is het dak niet gemaakt van gras, maar van riet.



Andersom

Mede-ontwerper Patrick van Meijl noemde het belevingselement eerder "een bijzondere puzzel". "Omdat het ontwerp andersom is: onder smal en boven breed. Hierdoor is het een uitdaging om alle techniek kwijt te kunnen en natuurlijk ook bereikbaar te houden voor onderhoud." Pendulus Magicus zal later dit seizoen werkzaam zijn.