Efteling

Weer prijsverhogingen in de Efteling: frisdrank nu duurder dan in Disneyland Paris

Eten en drinken in de Efteling is weer duurder geworden. De prijzen van frisdrank, alcoholische dranken en etenswaren gingen deze week op veel plekken in het attractiepark omhoog. Voor een flesje frisdrank van een halve liter moet nu ruim 4 euro afgerekend worden. Dat is meer dan Disneyland Paris vraagt.

Een flesje ice tea van Lipton kost in de Efteling geen 3,90 euro meer, maar 4,30 euro. Wie kiest voor cola, sinas of cassis is 4,10 euro kwijt in plaats van 3,70 euro. Disneyland neemt momenteel genoegen met 4 euro. Voor een flesje water van Chaudfontaine rekent de Efteling sinds kort 3,70 euro in plaats van 3,50 euro.

Een blikje bier van Hertog Jan gaat voor 3,70 in plaats van 3,40 euro over de toonbank. Bijna een jaar geleden steeg de prijs van een klein flesje huiswijn - rood, wit of rosé - van 4,50 naar 5,50 euro. Nu kost een wijntje 6,50 euro. Ook Appelsientje, Chocomel en Fristi werden duurder.



Borden

De prijzen van petflessen en blikjes zijn inclusief 15 eurocent statiegeld. Om dat bedrag terug te krijgen, zullen bezoekers een inleverpunt moeten opzoeken. Wie de lege verpakking in een prullenbak of donatiebak gooit, is het geld kwijt. Op borden communiceert de Efteling zelf de prijzen zonder statiegeld.



Door de prijswijzigingen moesten de tarieven van combideals en voordeelmenu's eveneens verhoogd worden. Friet met een snack en een drankje kost voortaan bijvoorbeeld 9,40 euro. Bij Frau Boltes Küche betalen bezoekers 13,90 euro voor een kipmenu. Andere opvallende aanpassingen: een loempia (van 2,25 naar 2,75 euro), een bakje friet speciaal (van 3,90 naar 4,40 euro) en een frikandel speciaal (van 2,85 euro naar 3,35 euro).



Broodje Unox

Verder ontkomen twee bekende Efteling-snacks niet aan de prijsverhogingen. Aardappelspiraal Eigenheymer van leverancier Spirello kost nu geen 3,95 euro per stuk meer, maar 4,50 euro. Efteling-bezoekers die graag een Broodje Unox eten, zullen in het vervolg 5,50 euro moeten betalen. Dat was vorig jaar nog 4,50 euro.