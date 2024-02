Phantasialand

60 procent korting op de entreeprijs: Phantasialand-tickets tijdelijk voor 23 euro

Phantasialand is gestart met de verkoop van toegangsbewijzen voor seizoen 2024. Zoals altijd geeft het Duitse pretpark hoge kortingen aan personen die hun tickets vroeg bestellen. Wie nu kaarten aanschaft voor de herfst, kan bijvoorbeeld al voor 23 euro naar binnen. Dat is 60 procent lager dan het reguliere tarief in die periode: 57 euro.

Voor andere dagen tussen april en november vraagt Phantasialand momenteel tussen 25 en 32 euro voor een ticket. Men werkt online met alsmaar wisselende tarieven. De basisprijs is dit jaar 57 euro op dagen in het laagseizoen en 64 euro op drukke dagen.

Phantasialand drukt koopjesjagers op het hart om snel te beslissen, omdat de dagprijzen vanaf nu alleen maar zullen stijgen. "De prijs die wordt weergegeven in onze kalender op het moment van aankoop is altijd de goedkoopste. Daarna stijgt de prijs naar de volledige prijs die geldt voor de desbetreffende dag."



Vraag en aanbod

Dat gebeurt op basis van vraag en aanbod. Het aantal beschikbare kortingskaartjes is beperkt. "Om te profiteren van onze actieprijzen en de grootste kortingen te krijgen, raden we je aan om je tickets zo vroeg mogelijk te boeken. Als alle actietickets voor een bepaalde dag zijn uitverkocht, geldt de normale prijs voor die dag."



Vorig jaar rekende Phantasialand ook een Same Day-Ticket-toeslag. Bezoekers die op de dag zelf nog een kaartje moesten kopen, waren 10 euro per persoon extra kwijt. Zo kwam de maximale entreeprijs in 2023 uit op 71 euro. Nu wordt die toeslag nergens meer vermeld.