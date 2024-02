Efteling

Foto's: Efteling-icoon Vogel Rok na ruim vier maanden weer zichtbaar

De beroemde Efteling-bewoner Vogel Rok is terug van weggeweest. In september vorig jaar verdween de metershoge vogel achter een enorme steigerconstructie, zodat het reusachtige decorstuk opgeknapt kon worden. Die werkzaamheden zijn na ruim vier maanden afgerond.

Na het weghalen van een fotodoek zijn de steigers de afgelopen dagen langzaam maar zeker verdwenen. Vanaf vandaag kunnen Efteling-bezoekers Vogel Rok eindelijk weer in volle glorie aanschouwen.

Naast het opfrissen van de vogel zelf werd ook de achterwand opnieuw geschilderd, naar een ontwerp van Michel den Dulk uit 2004. Dat is met name te zien aan de wolken, die nu donkerder en gedetailleerder ogen.



De overdekte rollercoaster zelf was tussen half september en eind oktober 2023 gesloten voor onderhoud. Toen is ook onder meer het rieten puntdak vernieuwd. Het opvallende dakornament werd tijdelijk verwijderd. Na de heropening liepen bezoekers onder de steigers door naar het station.