DierenPark Amersfoort

Interactief doolhof in DierenPark Amersfoort: quizvragen wijzen bezoekers de weg

In een vernieuwd labyrint kunnen bezoekers van DierenPark Amersfoort de weg vinden door quizvragen te beantwoorden. De dierentuin presenteert deze voorjaarsvakantie het DierenDoolhof, dat in het teken staat van natuurbescherming en soortbehoud.

Op bordjes staan stellingen. Door op de juiste momenten voor "waar" of "niet waar" te kiezen, bereiken bezoekers de uitgang. In het verleden draaide het doolhof om de geschiedenis van het park, naar aanleiding van het 75-jarig bestaan in 2023. Inmiddels is het zogeheten Dwaalhof omgebouwd tot DierenDoolhof.

De komst van de interactieve attractie hangt samen met de Wilde Wildlife Week, die duurt van zaterdag 17 tot en met zondag 25 februari. In die periode schenkt het park extra aandacht aan bedreigde diersoorten en het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund. De rode panda, de giraffe en de hyena staan dit jaar centraal.