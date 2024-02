Efteling

Acteur Bram van der Vlugt was in beeld voor Efteling-film over Koning Winter

Het had niet veel gescheeld of wijlen acteur Bram van der Vlugt had de hoofdrol gespeeld in een Efteling-speelfilm. Bij het ontwikkelen van de bioscoopfilm De Expeditie van Familie Vos lag in eerste instantie een ander idee op tafel: een film over Koning Winter. Daarvoor had de producent Van der Vlugt op het oog.

Beide Familie Vos-films zijn geproduceerd door Lucio Messercola, die ook jaarlijks een nieuw deel van De Grote Sinterklaasfilm uitbrengt. Acteur Bram van der Vlugt - tussen 1986 en 2010 goedheiligman bij landelijke intochten en tv-optredens - speelde in de eerste twee delen de rol van Sinterklaas. Hij overleed in 2020.

"We blijven Bram altijd heel dankbaar voor zijn betrokkenheid bij die eerste twee films", vertelt Messercola in gesprek met de Efteling-podcast Kleine Boodschap. Vervolgens vertelt hij dat Van der Vlugt ook in beeld was voor de eerste Efteling-film, uitgebracht in 2020.



Mystiek figuur

Maar welk personage? "Dat was een beetje een ander soort verhaal nog", aldus Messercola. "Dat mag je best weten: dat ging iets meer over een wat mystiek figuur, dat paste ook best wel goed binnen de sprookjesvertellingen van de Efteling."



De producent geeft vervolgens een cryptische omschrijving van het karakter Koning Winter. "Hij zou een soort Sinterklaas geweest zijn, zonder Sinterklaas te zijn. Denk daar maar eens over na. En ook geen Kerstman. Maar in ieder geval een indrukwekkend figuur met een lange baard en lang wit haar, in een ijspaleis en noem maar op."



Ontwerper

Het is bekend dat De Expeditie van Familie Vos eigenlijk zou draaien om Koning Winter: de werktitel van de film luidde zelfs 'De Efteling: Koning Winter'. Bovendien weten we dat het attractiepark meer wil doen met het personage: er ligt een meerjarenplan klaar om Koning Winter het hoofdkarakter van de Winter Efteling te maken. Efteling-ontwerper Bas van Rijsbergen zorgde de afgelopen jaren al voor verschillende verwijzingen naar de komst van Koning Winter.



Producent Messercola realiseert zich dat hij niet te veel over het filmidee moet vertellen, omdat het concept mogelijk alsnog uitgevoerd wordt. "Ik wil niet te veel uit de school klappen, want het kan zomaar zijn dat we het binnenkort toch nog gaan maken. Uiteraard helaas zonder Bram, maar dan met een andere acteur."