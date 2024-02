Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris kleedt Main Street aan voor nieuw festival Symphony of Colours

Disneyland Paris staat de komende maanden in het teken van het nieuwe evenement Symphony of Colours. Het is de bedoeling om de koude wintermaanden extra kleur te geven met entertainment én kleurrijke decoraties. Themagebied Main Street U.S.A. is om die reden voorzien van verschillende fantasierijke decorelementen.

Het project wordt Blooming in Colours genoemd. Tussen de pleinen Town Square en Central Plaza verschenen enorme bloemen, planten en andere fleurige objecten in bijzondere vormen. 's Avonds geven de decorstukken licht. Op het treinstation van Main Street hangt een medaillon dat steeds een ander Disney-figuur toont.

Dezelfde techniek wordt toegepast op een groot aantal groene lantaarns in de vorm van planten, die langs winkelstraat Main Street zijn neergezet. Naast een mozaïekpatroon van bloemen zien voorbijgangers afwisselend afbeeldingen van ruim vijftig Disney- en Pixar-personages.



Elfenstof

Volgens het achtergrondverhaal hebben Tinkelbel en haar tweelingzus Sneeuwkristal samen elfenstof uitgestrooid. Een ander nieuwigheid in het gebied is een plaquette met het kasteel van Doornroosje, pal voor het station. Die toevoeging staat los van het festival. Verder zijn delen van de Gardens of Wonder blijven staan, afkomstig uit 2022.



Symphony of Colours duurt tot begin mei 2024. Daarna zullen de Blooming in Colours-decors weer verdwijnen. Twee onderdelen lopen echter door tot eind september: dansshow A Million Splashes of Colour en dronespektakel Disney Electrical Sky Parade.