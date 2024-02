Avonturenpark Hellendoorn

Eerste onride-beelden: Avonturenpark Hellendoorn test nieuwe achtbaan RidderStrijd

Als Avonturenpark Hellendoorn volgende maand weer opengaat, kunnen bezoekers eindelijk een ritje maken in de spinning coaster RidderStrijd. Op dit moment wordt de vierde achtbaan in het park al uitvoerig getest. Looopings kan als eerste onride-beelden laten zien. De komende weken zet Hellendoorn nog de puntjes op de i.

Zo gaan technici de remmen en gondels verder afstellen. "Voor een optimale beleving qua snelheid en draaien", legt een woordvoerder uit. Het is ook de bedoeling om geluidseffecten toe te voegen aan de rit. Daarnaast wordt het aantal karretjes op de 13 meter hoge baan nog verhoogd.

RidderStrijd zou eigenlijk al in 2022 openen, maar na overleg met keuringsinstantie TÜV bleken er aanpassingen nodig aan de constructie. Om te kunnen voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen werden verstevigingen aangebracht en platformen toegevoegd. Daarvoor schakelde Hellendoorn de firma Solidum Revisie in, het voormalige Most Revisie.



Making-of

Hellendoorn gaat weer open op zaterdag 30 maart. In eerste instantie is RidderStrijd operationeel in een testfase: de officiële opening vindt later in het seizoen plaats. In verband met de lange aanloopperiode werd een making-of-serie op YouTube offline gehaald. Komend voorjaar komt het park met nieuwe beelden.