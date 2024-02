Efteling

Efteling komt met nieuwe Sprookjesboomshow in het Sprookjesbos

In het Sprookjesbos van de Efteling is sinds kort een nieuwe theatervoorstelling te zien. Een wintershow in het Openluchttheater heeft plaatsgemaakt voor een verhaal over Geitje Benjamin. Tegelijkertijd werd het decor aangepast.

In plaats van een kasteeltje zijn daar nu alleen wat keien, paddenstoelen en een boomstronk zichtbaar. De nieuwe handpoppenshow gaat over Geitje Benjamin, die verdrietig is omdat hij een geheim bij zich draagt: hij heeft geen zin in zijn eigen verjaardag.

Naast Benjamin komen ook Ezel, Roodkapje, Langnek, Assepoester en Kabouter Ko voor in de show. Uiteindelijk viert de geit zijn verjaardag met een vrolijk verkleedfeestje, waarbij vier Sprookjesbos-bewoners zich verkleden als een ander personage.



Overdekt

Een andere voorstelling draait om Wolf, die een oneerlijk plan heeft bedacht om aan eten te komen. De Sprookjesboomshow wordt meermaals per dag vertoond. Sinds november vorig jaar is het speelvlak overdekt, zodat de productie ook kan doorgaan bij slecht weer.