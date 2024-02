Efteling

Voorwaardelijke straf voor Efteling-bezoeker (23) die beveiliger schopte

Een man die in oktober 2022 een beveiliger van de Efteling mishandelde, krijgt alleen een voorwaardelijke straf. De bezoeker was samen met zijn broer en schoonzus in het attractiepark. Nadat de vrouw ruzie kreeg met het personeel, werd de beveiliging opgetrommeld. Toen escaleerde de situatie.

Daarbij werd de bewaker tegen het been geschopt, waardoor hij ten val kwam. De advocaat van de man omschrijft het als "pootje haken", maar volgens de rechter was er op 12 oktober 2022 wel degelijk sprake van mishandeling. Sinds het incident slaapt de Efteling-beveiliger slecht, beweert de medewerker. Daarom eiste hij een schadevergoeding.

Tijdens de rechtszaak was er ook aandacht voor de rol van de beveiligers zelf, melden de regiokranten van DPG Media. Een filmpje laat zien dat de man nogal ruw tegen de grond gewerkt wordt door meerdere Efteling-bewakers. Er is een tegenaangifte gedaan, maar het Openbaar Ministerie heeft besloten om de beveiligers niet te vervolgen.



Schadeclaim

De rechter geeft toe dat de situatie op een andere manier opgelost had kunnen worden. Dat praat het gedrag van de man echter niet goed, vult ze aan. De officier van justitie eiste een taakstraf van zestig uur, plus een hoop voorwaarden. Ze vond dat de beveiliger recht had op een schadeclaim van 200 euro.



De rechter neemt genoegen met een voorwaardelijke boete van 750 euro. Ze heeft de claim van de beveiliger afgewezen. Overigens bevond de veroordeelde twintiger zich al in de gevangenis. Hij zit momenteel in voorarrest voor het bezit van softdrugs, harddrugs en een vuurwapen.