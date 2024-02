Bellewaerde Park

Bellewaerde Park onthult namen van nieuwe attracties

Het Belgische pretpark Bellewaerde Park investeert deze winter 21 miljoen euro in een grote uitbreiding met nieuwe attracties. Vandaag wordt onthuld hoe de nieuwigheden gaan heten. Een grote waterbaan krijgt de naam Amazonia. Daarnaast komen twee kinderattracties te staan: boomstambaan Rio Do Cacao en achtbaan Brazilian Buggies.

Alle toevoegingen zijn onderdeel van het nieuwe Braziliaanse themagebied Mundo Amazonia. Daar treffen bezoekers vanaf zaterdag 30 maart ook souvenirwinkel Samba Souvenirs en horecapunt Tropical Takeaway aan, plus een nieuw toiletgebouw. "Als kers op de taart wordt dit alles omgeven door een nieuw aangeplante natuurpracht", belooft Bellewaerde.

Het doel was om "vernieuwd uit de hoek te komen". Daarom koos het park voor een wereldprimeur: waterattractie Amazonia staat nog nergens anders ter wereld. Fabrikant Intamin uit Liechtenstein leverde een waterbaan met ronde boten voor acht personen. Het eerste gedeelte van de rit bestaat uit een schuine lift naar een hoogte van 18 meter, een waterglijbaan en een splash.



Verlaten mijngebouw

De tocht is daarmee nog niet ten einde: boten worden via een draaiende verticale lift naar een hoogte van 19 meter gebracht, gevolgd door een gigantische halfpipe en een vrije val. Het instapstation bevindt zich in een verlaten mijngebouw, waar volgens het verhaal lang geleden werd gezocht naar smaragden.



Op een bord bij Brazilian Buggies prijkt de tekst Garagem Coccinela; een verwijzing naar de eind 2022 gesloopte Keverbaan. De bestaande boomstambaan River Splash uit 1980 krijgt een nieuw thema, om in de Braziliaanse zone te passen. Voortaan heet de attractie Rio Do Cafe. Bij de Tropical Takeaway staan onder andere empanada's, nacho's en taco's op het menu.



Inheemse bomen

Om voor een exotische sfeer te zorgen, plant Bellewaerde tachtig grote inheemse bomen met een hoogte van 10 tot 18 meter. Verder zorgt men voor zeventig meerstammige bomen van 5 tot 10 meter hoog, dertig struiken van 3 meter hoog en zeshonderd kleinre struiken. Het grondniveau wordt afgewerkt met 1400 bosplanten.