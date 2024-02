Avonturenpark Hellendoorn

Achter de schermen bij winteronderhoud Avonturenpark Hellendoorn: 'We gooien het niveau omhoog'

Avonturenpark Hellendoorn pakt het winteronderhoud dit jaar extra groots aan. Het Overijsselse pretpark investeert meer dan gewoonlijk in opknapbeurten van attracties, decoraties en gebouwen. Ook wordt een locatie gerenoveerd en in gebruik genomen die jarenlang gesloten was voor publiek.

"Los van de oplevering en opening van onze spinning coaster RidderStrijd gaan de investeringen door", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "We hebben een fantastisch park waar nog meer potentie in zit. Dat kunnen we alleen optimaal benutten als we het kwaliteitsniveau omhoog gooien."

Voor het schilderwerk in het attractiepark is een meerjarenplan uitgestippeld. Zo wil men de komende jaren het entreegebied stapsgewijs aanpakken. Deze winter komt de grote souvenirwinkel al aan de beurt. Die krijgt een schilderbeurt én een nieuwe indeling. Ook neemt Hellendoorn het assortiment kritisch onder de loep. Het is de bedoeling om meer te focussen op merchandise gebaseerd op de attracties.



Zweefmolen

Eén van de belangrijkste revisieprojecten betreft zweefmolen Piraat Enterhaak uit 2006. De constructie is volledig verwijderd, tot aan de fundering. "Daardoor kunnen we de attractie tot de laatste schroef, bout, ring en slang nakijken." Het volledige hekwerk van glijbaanparadijs Aquaventura Slidepark wordt vervangen. "Door beter en duurzamer materiaal, in plaats van traditionele schapenhekjes", weet de voorlichter.



Hellendoorn regelt verder nieuwe bebording en vlaggen, onder andere in het piratengebied, op het parkeerterrein en bij wildwaterbaan Sungai Kalimantan. Actuele wachttijden en showtijden zijn over een tijdje zichtbaar op nieuwe schermen, die op verschillende plaatsen in het park worden geïnstalleerd. Andere wijzigingen zijn minder zichtbaar voor het publiek. "Denk daarbij aan een forse investering in nieuwe friteuses of nieuwe scanners op de parkeerplaats, voor een betere doorstroming."



Arcadehal

In de buurt van de overdekte achtbaan Rioolrat heropent een ruimte die meer dan tien jaar niet toegankelijk was. Naast de bestaande Speelstraat, met kermisspellen, kunnen bezoekers zich vanaf aankomend seizoen uitleven in de Adventureplay Arcade. "We gebruikten deze plek eerder als opslaglocatie voor Halloween. Nu opent er eigenlijk een nieuwe attractie: een arcadehal." De Speelstraat zelf wordt ook vernieuwd.